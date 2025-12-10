Svetli način
Tuja scena

Pevec odgovoril na viralen video: bočno je parkiral sedem minut

New York, 10. 12. 2025 07.00

R. M.
Joe Jonas je poskrbel za viralen trenutek. Obilico smeha je na družbenem omrežju TikTok povzročil z bočnim parkiranjem, ki ga je posnela in objavila ena od uporabnic. "Videl sem te opazovati, pa mi nisi pomagala," se je pod posnetkom oglasil glasbenik.

Po spletu je zakrožil video, na katerem skuša ameriški pevec Joe Jonas, ki je zaslovel v skupini Jonas Brothers skupaj s svojima bratoma, bočno parkirati. "Obožujem New York, saj že zadnjih sedem minut opazujem Joeja Jonasa, kako skuša bočno parkirati," je zapisala avtorica viralnega videa.

Posnetek, ki si ga je v le enem dnevu ogledalo preko 11 milijonov ljudi, je zasledil tudi zvezdnik. "Videl sem te opazovati, pa mi nisi pomagala," je pod posnetkom komentiral Jonas.

Glasbenik se je odločil, da bo zajadral na valu viralnega posnetka, in na svojem profilu objavil nov posnetek, kako so ga vrgli iz trgovine. "Tako me mesto obravnava po objavi videa bočnega parkiranja," je pevec zapisal v opisu.

Čeprav je zaradi parkiranja požel nekaj posmeha, pa so mu mnogi oboževalci in oboževalke stopili v bran. "Najslabša plat bočnega parkiranja so vedno priče," je zapisal eden od uporabnikov. Drugi je temu dodal: "Jokati bi se začel, če bi me nekdo snemal, ko bi se mučil z bočnim parkiranjem." Tretji pa je sklenil: "Ne moreš biti hkrati postaven, talentiran in še znati bočno parkirati."

Smučarski skakalec Stefan Kraft je postal očka

