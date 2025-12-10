Pevec odgovoril na viralen video: bočno je parkiral sedem minut

Po spletu je zakrožil video, na katerem skuša ameriški pevec Joe Jonas , ki je zaslovel v skupini Jonas Brothers skupaj s svojima bratoma, bočno parkirati. "Obožujem New York, saj že zadnjih sedem minut opazujem Joeja Jonasa, kako skuša bočno parkirati," je zapisala avtorica viralnega videa.

Posnetek, ki si ga je v le enem dnevu ogledalo preko 11 milijonov ljudi, je zasledil tudi zvezdnik. "Videl sem te opazovati, pa mi nisi pomagala," je pod posnetkom komentiral Jonas.

Glasbenik se je odločil, da bo zajadral na valu viralnega posnetka, in na svojem profilu objavil nov posnetek, kako so ga vrgli iz trgovine. "Tako me mesto obravnava po objavi videa bočnega parkiranja," je pevec zapisal v opisu.