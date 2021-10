Pevec Pete Doherty poročen le nekaj dni po potrditvi zaroke

Zvezdnik se je pred zvezo s filmsko montažerko nekaj let dobival s supermodelom Kate Moss , z njo sta bila nekaj časa celo zaročena, romantično pa so ga povezovali tudi s pokojno pevko Amy Winehouse .

Na fotografijah, ki jih je na Instagramu delila pevčeva sestra AmyJo Doherty , je par oblečen v poročni obleki, poročni obred pa je, po fotografijah sodeč, potekal na nekem vrtu. AmyJo je ob fotografijah zapisala: "Kar na vrat na nos sta to ušpičila." Dodala pa je tudi ključnike #ljubezen, #poroka in #živela mladoporočenca .

Zvezdnik, ki je bil pred leti znan po svojih izbruhih jeze in kršenju pogojne kazni, se je v zadnjih letih umiril in ustalil nekje v Franciji. S Katio sta par od leta 2012, sodelujeta pa v glasbeni skupini The Puta Madres. Leta 2019 se je skupina odpravila na turnejo, na kateri je promovirala debitantski album Peter Doherty & The Puta Madres. Doherty je sicer najbolj znan kot pevec skupine The Libertines, ki jo je leta 1997 ustanovil skupaj s Carlom Barâtom.