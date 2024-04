Pevec Peter Andre in njegova žena sta se razveselila tretjega otroka

Pevec Peter Andre se je z ženo razveselil tretjega otroka. Veselo novico je sporočil na družbenem omrežju, kjer je ob fotografiji dojenčice razkril, da je deklica zdrava, zapisal pa je še: "Trenutno se počutimo presrečni. Tako veseli, da lahko pozdravimo našo lepo dekle v družini. Mamica in hčerkica se počutita zelo dobro."

Andre se je leta 2015 poročil z zdravnico Emily MacDonaghom, na eni od fotografij, ki jih je objavil, pa sta mamica z novorojenko. Kot je še dopisal, deklico že z objemi razvajajo sedemletni Theo in 10-letna Amelia, ki ju ima z ženo, ob njiju pa še 18-letni sin Junior in 16-letna hči Princess, ki ju ima z nekdanjo ženo Katie Price. Pripisal je, da so vsi štirje starejši otroci že zaljubljeni v mlajšo sestrico.

Pevec je dodal še, da sta starša novorojenke prav tako presrečna, a do popolnosti manjka še ena zelo pomembna stvar-dekličino ime. Ob tem je oboževalce povprašal, ali imajo kakšne ideje, med komentarji pa so se kmalu javili razni predlogi.