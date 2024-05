Pevec Peter Andre končno izbral in razkril novorojenkino ime

Pevec Peter Andre in televizijska voditeljica Emily MacDonagh sta se pred mesecem razveselila tretjega skupnega otroka. Kot je takrat na družbenem omrežju sledilcem sporočil 51-lenik, dojenček še ni imel izbranega imena, sedaj pa je oboževalce razveselil z novico, da je njegova žena vendarle izbrala ime, hčerko pa sta poimenovala Arabella Rose Andrea .

"Izbrala si čudovito ime Emily. Arabella Rose Andrea. Zelo mi je všeč in rad jo imam. Pa seveda tudi tebe," je na Instagramu zapisal Andre, ki je dodal še dve fotografiji. Na eni deklica, ovita v belo odejico, spi, na drugi pa so njena drobcena stopala.

Zvezdnik ima poleg dojenčice še sedemletnega Thea in desetletno Amelio , ki ju ima s sedanjo ženo, in 18-letnega sina Juniorja ter 16-letno Princess , ki ju ima z nekdanjo ženo Katie Price .

Pevec je po hčerinem rojstvu sledilce pozval, naj jima z ženo pomagajo s predlogi imen, sedaj pa se je med komentarji znova odzval nekdo, ki je zapisal: "To ime sem predlagal obema. Res lepo ime. Majhna Bella. Popolno."

Z Emily, ki je sicer po izobrazbi zdravnica, se je poročil leta 2015, njun tretji skupni otrok pa je na svet prijokal 2. aprila. "Trenutno se počutimo presrečni. Tako veseli, da lahko pozdravimo našo lepo dekle v družini. Mamica in hčerkica se počutita zelo dobro," je takrat zapisal na družbenem omrežju in dodal, da so vsi štirje starejši otroci že zaljubljeni v mlajšo sestrico.

Le nekaj dni pozneje je Andre pohvalil ženo in na Instagramu zapisal, da je čudovita mama, par, ki je veselo novico, da se bo družina povečala, sporočil oktobra, pa se je kar nekaj časa odločal, kako naj deklico poimenuje.