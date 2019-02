Pevec R. Kelly uradno obtožen spolnih napadov

Eden najbolj priljubljenih ameriških R&B pevcev, znan po pesmi I Believe I Can Fly in številnih drugih, 52-letni R. Kelly, je uradno obtožen spolnih napadov. Kar nekaj obtožb se navezuje tudi na mladoletne osebe.

R. Kelly FOTO: AP Odvetnik R. Kellyja je pred dnevi zanikal poročila, ki kažejo na to, da je bila sklicana posebna velika porota, ki bo pretehtala dokaze proti pevcu, ki so se pokazali s pojavom novih posnetkov seksa, na katerem naj bi bil z mladoletnim dekletom. Nato pa sta se oglasili še dve ženski (Latresa Scaff in Rochelle Washington), ki sta ga obtožili, da ju je spolno nadlegoval oziroma zlorabil, ko sta bili še mladoletni. Zdaj pa je BBC zapisal, da so zvezdnika uradno obtožili spolnih napadov. Podrobnosti še niso znane, na sodišče pa naj vi vložili vsaj 10 primerov spolnih napadov. Devet obtožb naj bi se navezovalo na mladoletne osebe – med leti 13 in 16, naj bi sodišče zaupalo ameriškim medijem. Pevec se mora na sodišču zglasiti osmega marca. Pevca so leta 2008 spoznali za nedolžnega v 14 primerih pedofilije, potem ko je leta 2002 na dan prišel posnetek seksa, ki je prikazoval pevca z mladoletno žensko.