Pevec razburil zaradi odhoda z odra: 'Bilo je tako nenadno'

Že od nedelje odmeva trenutek v znameniti oddaji Saturday Night Live, ko je glasbeni gost Morgan Wallen ob koncu zapustil oder. To je storil nemudoma po tem, ko je objel oskarjevo nagrajenko Mikey Madison, ostalim članom zasedbe pa se ni zahvalil. V navadi je sicer, da vsi gostje in nastopajoči v odjavni špici ostanejo na odru do konca oddaje ter čestitajo ostalim, ki so sodelovali pri pripravi oddaje.