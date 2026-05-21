Pevec Ricky Martin prispel v Črno goro

Eden najbolj znanih latino pevcev na svetu je prispel v Črno goro, kjer bo nastopil ob pomembnem državnem prazniku. Fotografije z letališča v Podgorici, kjer je Ricky Martin pristal, pa so hitro pritegnile veliko pozornosti. 54-letnik se je tam fotografiral z zaposlenimi, pričakali pa so ga tudi številni oboževalci.

Koncert bo potekal na Trgu neodvisnosti v Podgorici, vstop pa bo za meščane in obiskovalce prost. Organizatorji napovedujejo, da gre za enega največjih glasbenih dogodkov na tem območju letos.

Pred tem je Ricky Martin na družbenem omrežju sporočil: "Črna gora, se vidimo kmalu", kar je še dodatno vzbudilo zanimanje občinstva. Poleg njega bodo na večdnevnem praznovanju nastopili številni izvajalci iz regije, med njimi Sergej Ćetković, Knez in Bojan Marović.