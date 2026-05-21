Tuja scena

Pevec Ricky Martin prispel v Črno goro

Črna gora, 21. 05. 2026 17.28 pred 1 uro 1 min branja 1

K.Z.
Ricky Martin

Portoriški pevec Ricky Martin je prispel v Podgorico, kjer bo v četrtek imel velik koncert ob 20. obletnici obnove neodvisnosti Črne gore. Prihod 54-letnika je požel veliko zanimanja medijev in javnosti po vsej regiji, fotografije njegovega prihoda na letališče pa so že zaokrožile na družbenih omrežjih.

Eden najbolj znanih latino pevcev na svetu je prispel v Črno goro, kjer bo nastopil ob pomembnem državnem prazniku. Fotografije z letališča v Podgorici, kjer je Ricky Martin pristal, pa so hitro pritegnile veliko pozornosti. 54-letnik se je tam fotografiral z zaposlenimi, pričakali pa so ga tudi številni oboževalci.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Koncert bo potekal na Trgu neodvisnosti v Podgorici, vstop pa bo za meščane in obiskovalce prost. Organizatorji napovedujejo, da gre za enega največjih glasbenih dogodkov na tem območju letos.

Pred tem je Ricky Martin na družbenem omrežju sporočil: "Črna gora, se vidimo kmalu", kar je še dodatno vzbudilo zanimanje občinstva. Poleg njega bodo na večdnevnem praznovanju nastopili številni izvajalci iz regije, med njimi Sergej Ćetković, Knez in Bojan Marović.

Razlagalnik

Ricky Martin je portoriški pevec, igralec in avtor, ki je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja odigral ključno vlogo pri popularizaciji latinskoameriške glasbe na svetovni ravni. Njegova uspešnica 'Livin' la Vida Loca' velja za enega od temeljev t.i. 'latinske eksplozije' v pop glasbi, s katero je utrl pot številnim drugim izvajalcem špansko govorečega sveta na mednarodne lestvice.

Trg neodvisnosti, znan tudi kot Trg republike, je osrednji mestni trg v Podgorici, glavnem mestu Črne gore. Je pomemben simbol državnosti in središče družbenega ter kulturnega življenja, kjer potekajo najpomembnejše državne proslave, koncerti in javni zbori, ki zaznamujejo ključne trenutke v zgodovini države.

Obnova neodvisnosti Črne gore se nanaša na zgodovinski referendum, ki je potekal 21. maja 2006. Na tem referendumu so se državljani Črne gore odločili za prekinitev državne skupnosti s Srbijo in za ponovno vzpostavitev samostojne, suverene države, kar je bil pomemben mejnik v sodobni zgodovini Balkana.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

tupatam28
21. 05. 2026 18.30
dober
