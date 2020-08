Pevec Romeo Santos izčrpal varuško: eno leto delala dan in noč

Nekdanja varuška pevčevega sina je povedala, da je delala 24 ur na dan in da se je prav zato zelo povezala z dojenčkom, ki je danes star 17 mesecev. Marlene je tudi spala v otroški sobi in na noč nikoli več kot pet ur. Poleg tega je v tožbi zapisala, da ni imela odmora za malico. Santos je od nje zahteval, da je bila ves čas na voljo, tudi ob koncih tedna, za praznike in med počitnicami.

V tožbi je zapisano tudi, da je pevec Marlene odpustil, ker se njegova partnerica, mama 17-mesečnika, Francelys ni razumela z varuško in ji ni bila všeč. "Škoda je, da glasbenik, ki je tako zelo prepoznaven in ki ima toliko finančnih sredstev, izkorišča ljubečo in skrbno varuško, ki skrbi za njegovega otroka," je za Page Six povedal varuškin odvetnik Jon Bell.