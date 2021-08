Pevec Seal v zvezi z nekdanjo osebno asistentko

Seal , ki je pred skoraj tremi desetletji navduševal s pesmijo Kiss From a Rose , je znova srečen v ljubezni. Fotografi so ga ujeli v družbi Laure Strayer , ki je z njim sodelovala v času, ko je bil še vedno v zvezi z manekenko nemških korenin, Heidi Klum . Z nekdanjo osebno asistentko je užival na oddihu v St. Tropezu.

Seal in Laura

Par je očitno kar nekaj let vzdrževal stike, preden sta se odločila spustiti v zvezo. Ameriški mediji poudarjajo, da trenutna situacija ponuja kar nekaj ironije. Ravno zvezdnik je bil namreč tisti, ki je javno grajal svojo nekdanjo izbranko zaradi zveze z nekdanjim varnostnikom Martinom Kristenom po tem, ko sta se s pevcem razšla januarja 2012.

58-letnik je bil videti zelo zaljubljen, z novo izbranko se je na jugu Francije sprehajal objet ter z roko v roki. Strayerjeva je v gospodinjstvu Seala in Heidi pričela delati leta 2006, kaj počne sedaj, pa za zdaj ni znano, pojavile pa so se govorice, da je zaposlena v glasbeni industriji.

Par so fotografi prvič ujeli že spomladi.

Sealova odločitev je presenetila mnoge prijatelje in znance, mnogi se namreč spominjajo njegovih izjav izpred desetletja. Takrat je glede dejanj manekenke povedal: "Želel bi si, da bi Heidi pokazala nekaj več spoštovanja in počakala vsaj toliko, da se ločiva, preden se spusti v odnos z zaposlenimi ... Ampak zdaj imamo očitno tukaj odgovor glede tega, kaj se je dogajalo v preteklih nekaj mesecih."

Heidi in Seal leta 2007.

Seal in Heidi sta bila poročena kar devet let, skupaj pa imata štiri otroke. Klumova ima iz prejšnje zveze s Flaviem Briatorejem še deklico Leni, ki pa jo je Seal po poroki s Heidi tudi uradno posvojil. Nekdanja manekenka se je pred kratkim vrnila na televizijske zaslone in sedla za žirantsko mizo šova Amerika ima talent, leta 2019 pa se je poročila z nemškim glasbenikom Tomom Kaulitzem.