Pevec Shawn Mendes z novo pričesko razburil svoje oboževalce

Pevec Shawn Mendes se je očitno odločil, da bo sledil reku: Novo leto, nov jaz. Zvezdnik se je namreč poslovil od svojih znamenitih kodrov in se postrigel povsem na kratko. Nenadna sprememba videza pa je med njegovimi oboževalci povzročila veliko neodobravanja. Med komentarji na njegovo novo pričesko so bili celo takšni, ki so se nad njegovo odločitvijo zgražali.

Shawn Mendes je svoje oboževalce šokiral z odločitvijo, da ob novem letu poskrbi za spremembo videza in odločil se je, da to naredi kar se da opazno. Svoje ikonične kodre si je namreč postrigel in presenetil s povsem kratko pričesko.

icon-expand Pevec je z odločitvijo, da se poslovi od svojih prepoznavnih kodrov močno razjezil oboževalce. FOTO: Profimedia

Mendes se je z novo frizuro v javnosti prvič pojavil v soboto, ko se je odpravil v kavarno v Los Angelesu. Za kavo s prijateljem je zvezdnik oblekel sivo jopico, belo majico in mornarsko modre hlače, ki jih je nosil tako nizko, da je razkrival pas spodnjic. Videz je dopolnil z belimi nogavicami, črnimi coklami in temno sivim šalom.

icon-expand Shawn Mendes je svojo novo pričesko pokazal ob obisku kavarne v Los Angelesu. FOTO: Profimedia

Fotografije zvezdnika so se hitro razširile po spletu, kar je med oboževalci povzročilo veliko neodobravanja. "Tako sem žalosten," je zapisal eden od njegovih sledilcev, drugi pa je napisal, da žaluje za njegovimi kodri. Med komentarji so se našli celo sila zgražajoči oboževalci, ki so med drugim zapisali, da ob pogledu nanj jočejo in celo bruhajo, nekdo pa je besno spraševal, zakaj se je odločil za to potezo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Za novo pričesko se je 24-letni pevec očitno odločil v duhu začetka novega leta in izpolnil znan rek: novo leto, nov jaz, saj je še na nedavnem posnetku, ki ga je 25. decembra delil na svojem Instagramu, navduševal s svojimi kodri. Na videu Shawn samo v spodnjicah zakoraka v ledeno mrzlo vodo.