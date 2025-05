Pevec skupine 3 Doors Down razkril, da ima raka ledvic

OGLAS

Pevec skupine 3 Doors Down, Brad Arnold, je v videu, ki ga je delil na družbenem omrežju, razkril, da ima raka ledvic v četrtem stadiju. 46-letni je v pripisu dodal, da bo to težka bitka in bo potreboval molitve svojih vojščakov. Skupina je zaslovela pred približno 25 leti, med njihove največje uspešnice pa sodijo Kryptonite, Here Without You in It's Not My Time.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Služimo vsemogočnemu Bogu in lahko premagamo vse, zato me ni ničesar strah. Iskreno me ni strah, a bomo zaradi tega prisiljeni odpovedati poletno turnejo in se vam opravičujemo za to. Želim si, da se me spomnite v svojih molitvah in morda je čas, da grem še nekajkrat poslušat pesem It's Not My Time, kajne?" je v videu dejal Arnold.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Sedaj verjamem, da je pesem It's Not My Time najbolj primerna zame. To bo bitka, zato potrebujemo molitve, vojščaki!" je ob videu pripisal pevec, čigar skupina prihaja iz zvezne države Mississippi, njihova prva uspešnica pa je bila pesem Kryptonite, ki je leta 2000 pristala na tretjem mestu ameriške lestvice najboljših pesmi v ZDA.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Njihov album The Better Life je bil 11. najbolj prodajani album tistega leta v Mississippiju. Leta 2002 so se na ameriške glasbene lestvice vrnili s singloma Here Without You in When I'm Gone, leta 2005 so imeli najbolj prodajan album v ZDA, uspeh pa so čez tri leta ponovili.

Bistrocelični karcinom ledvic je najbolj pogost rak ledvic, četrti stadij pa je najbolj resno stanje te bolezni in pomeni, da so se rakave celične razširle še na druge organe.