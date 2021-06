Pevec skupine blink-182 sporočil, da ima raka

Dodal je, da je pred njim še nekaj mesecev zdravljenja in da se bo ob tem trudil ostati poln upanja in optimizma: "Komaj čakam, da bom znova zdrav in vas bom že v bližnji prihodnosti pozdravil na koncertu. Rad vas imam."

49-letni glasbenik je novico potrdil tudi na Twitterju. Zapisal je: "Imam raka. Grozno je in prestrašen sem, obenem pa sem blagoslovljen z izjemnimi zdravniki in družino ter prijatelji, ki mi bodo pomagali, da se prebijem čez to."

Skupina blink-182 je nastala v Kaliforniji leta 1992 in takoj postala priljubljena, s skladbami kot sta All The Small Things in What’s My Age Again? se je zapisala v spomin oboževalcem. Band, ki ga ob Hoppusu sestavljata še Travis Barker (ki je trenutno v zvezi z resničnostno zvezdnico Kourtney Kardashian) in Matt Skiba, pa je prodal več kot 50 milijonov albumov po vsem svetu.