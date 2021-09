Pevec skupine Blink-182 uspešno premagal raka

Mark Hoppus , ki je zaslovel s skupino Blink-182 , se je boril z difuznim velikim B-celičnim limfomom v 4. stadiju. Diagnozo so mu zdravniki postavili v prvi polovici leta, zdaj pa je veselo novico, da je uspešno premagal to zahrbtno bolezen, obelodanil na družbenih omrežjih.

"Pravkar sem bil pri svojem onkologu in uspešno sem premagal raka!" je zapisal 49-letni glasbenik. "Hvala Bogu in vesolju ter prijateljem in družini ter vsem, ki ste mi bili v oporo, za prijaznost in ljubezen."

V nadaljevanju je še zapisal, da bo moral na pol leta hoditi na pregled in da bo do konca leta trajalo, da se vrne v normalo: "Ampak danes je čudovit dan in počutim se tako blagoslovljeno." Za konec pa je še dodal: "Ali lahko v klepetu dobim W?" in se skliceval na frazo, ki jo uporabniki platforme Twitch oziroma tako imenovani Twitch streamerji uporabljajo za razglasitev zmage.

Mnogi so se odzvali na njegov zapis. Igralec Adam Devine je zapisal: "To!!! Hvala Bogu! Čestitam, kolega! Najboljši občutek na svetu. Uživaj!!!"

"Čestitke, kolega," je zapisal Pierre Bouvier, frontman skupine Simple Plan. Pevec skupine OneRepublic Ryan Tedder pa je pozitivno novico na Hoppusovo prošnjo komentiral s črko "W", ki pomeni zmago.

"To! Sploh te ne poznam in to mi je polepšalo dan!!!" je zapisala Samantha Ronson. "Super!!!"