Pevec skupine Blue Simon Webbe je postal očka

Webbe je objavil črno-belo fotografijo para, na kateri je žena Aysen še noseča, spodaj pa pripisal: "Blagoslovljena sva, saj lahko sporočiva, da sva dobila dojenčka. Otročiček je v redu, mamica še okreva, očku pa je spodneslo pete. Ker si želim biti iskren, sporočam, da smo v svojem idiličnem mehurčku," in dodal, da bodo oboževalci njunega otroka spoznali prek revije, ki je naznanila, da sta v veselem pričakovanju.

"Zelo se veseliva, da boste spoznali najbolj popolnega otroka. Tako zelo sva zaljubljena vanj. Hvala za vso vašo podporo, ki nama pomeni vse na svetu," je še dodal Webbe.

Par se je poročil leta 2018, da pričakujeta naraščaj, pa sta sporočila šele februarja. Po dveh nesrečnih splavih je takrat Simon dejal: "Čudovito je, zelo sva srečna in hvaležna. Vsakič, ko se dotaknem Ayseninega trebuha, se otrok premakne, kot da me že pozna. Takrat zašepetam, da bo zelo ljubljen in da komaj čakam, da ga spoznam."

Simon ima še 24-letno hčer Alanah iz prejšnjega razmerja.