Kim Seok-jin je zaključil s služenjem vojaškega roka v rodni Južni Koreji. Zvezdnik priljubljene korejske skupine BTS je po 18 mesecih zapustil vojaško bazo, pred njo pa so ga pričakali člani njegove skupine J-hope, RM, V, Jungkook in Jimin .

Fantje so se ob Jinovem odpustu objeli, nato pa ga je RM presenetil še z izvedbo njihove uspešnice Dynamite na saksofonu. Pomembnega trenutka, ki bi se ga želeli udeležiti številni oboževalci, a je tiskovna agencija glasbenikov to prepovedala, se ni mogel udeležiti Suge . Glavni raper banda je bil po operaciji rame oproščen vojaškega služenja, zato trenutno svoje 'grehe' opravlja za nazaj.

Pevec, ki so mu oboževalci razobesili transparente z napisom Seok-jin, tako dober si bil zadnjih 548 dni, stojimo ti ob strani, je kot prvi od vseh sedmih članov začel s služenjem vojaškega roka, saj je v Južni Koreji obvezen za vse fizično sposobne moške, opravljati pa ga morajo v časovnem obdobju od 18 do 21 mesecev.

Kot narekuje zakon te države, se morajo moški na služenje vojaškega roka prijaviti do 28. leta starosti, ker pa so bili člani te popularne skupine leta 2018 nagrajeni z odlikovanjem nekdanjega predsednika Moon Jae-Ina, so si prislužili privilegij, da se na služenje odpravijo dve leti pozneje, torej s 30 leti. Najstarejši član skupine je s služenjem vojaškega roka začel decembra 2022. Državljanske obveznosti zdaj čakajo še ostale člane skupine, zato se skupina vse do sredine leta 2025, ko naj bi vsi zaključili z vojaško dolžnostjo, ne bo vrnila na glasbene odre.