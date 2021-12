Pevec skupine Il Divo se je pred smrtjo poslovil od nekdanje žene

Carlos Marin je pred svojo smrtjo, ko je sumil, da bo izgubil bitko s covidom-19, poklical svojo nekdanjo ženo Geraldine Larroso preko videoklica. Ta je zadnje trenutke s pevcem delila za Daily Mail: "Pred intubacijo se je poslovil od mene, saj je vedel, da ne bo preživel. To je najbolj žalosten spomin v mojem življenju," je povedala 44-letnica, ki je s Carlosom po ločitvi leta 2009 ostala v dobrih odnosih. "Poklical me je in mi rekel, da me ima noro rad in sem bila jaz ženska njegovega življenja. Prosil me je, da poskrbim za njegovo družino," je dejala.

Geraldine je svojega nekdanjega partnerja opisala kot prijaznega, dobronamernega človeka, najboljšega umetnika v Španiji in po vsem svetu. "Še naprej se bom borila za njegove in najine skupne sanje. Ne želim, da ga svet pozabi," je povedala britanskemu tabloidu. Pevka, znana pod umetniškim imenom Innocence, je priletela v Združeno kraljestvo takoj, ko je slišala, da se je pevčevo zdravstveno stanje poslabšalo, včeraj pa se je udeležila njegovega zasebnega pogreba v Madridu.