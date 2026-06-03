Pevec skupine Imagine Dragons in igralka prvič skupaj na rdeči preprogi

Igralka Minka Kelly ( Evforija in 500 dni s Summer ) in frontman zasedbe Imagine Dragons Dan Reynolds sta kot par prvič uradno skupaj stopila na rdečo preprogo. Zvezdnika, ki ju povezujejo že od leta 2022, sta se konec preteklega meseca udeležila gala prireditve MOCA Gala 2026 v Los Angelesu.

Igralka je po dogodku fotografije z rdeče preproge delila na svojem Instagramu in zapisala, da sta s partnerjem preživela večer v čast izjemnim ljudem ter se zahvalila muzeju za povabilo. Spomnimo, par so prvič opazili skupaj novembra 2022 med večerjo v Los Angelesu. Reynolds je kasneje razkril, da sta se pred prvim srečanjem približno mesec dni pogovarjala po telefonu, saj je Kelly takrat delala v Združenem kraljestvu.

V času začetka zveze je Kelly pripravljala svoje spomine z naslovom Tell Me Everything, Reynolds pa je ustvarjal novo glasbo. Med izmenjavo osnutkov knjige in glasbenih posnetkov sta se še bolj zbližala. Reynolds je povedal, da je bilo nenavadno in hkrati čudovito spoznavati nekoga skozi zgodbe iz njegovega življenja, še preden ga osebno srečaš. Dodal je, da sta po prvem srečanju postala praktično neločljiva in da sta v srečni ter zdravi zvezi, pri čemer je zasluge pripisal tudi kakovostni terapevtski podpori.