Pevec skupine Imagine Dragons in igralka prvič skupaj na rdeči preprogi

Igralka Minka Kelly (Evforija in 500 dni s Summer) in frontman zasedbe Imagine Dragons Dan Reynolds sta kot par prvič uradno skupaj stopila na rdečo preprogo. Zvezdnika, ki ju povezujejo že od leta 2022, sta se konec preteklega meseca udeležila gala prireditve MOCA Gala 2026 v Los Angelesu.
Igralka je po dogodku fotografije z rdeče preproge delila na svojem Instagramu in zapisala, da sta s partnerjem preživela večer v čast izjemnim ljudem ter se zahvalila muzeju za povabilo. Spomnimo, par so prvič opazili skupaj novembra 2022 med večerjo v Los Angelesu. Reynolds je kasneje razkril, da sta se pred prvim srečanjem približno mesec dni pogovarjala po telefonu, saj je Kelly takrat delala v Združenem kraljestvu.
V času začetka zveze je Kelly pripravljala svoje spomine z naslovom Tell Me Everything, Reynolds pa je ustvarjal novo glasbo. Med izmenjavo osnutkov knjige in glasbenih posnetkov sta se še bolj zbližala. Reynolds je povedal, da je bilo nenavadno in hkrati čudovito spoznavati nekoga skozi zgodbe iz njegovega življenja, še preden ga osebno srečaš. Dodal je, da sta po prvem srečanju postala praktično neločljiva in da sta v srečni ter zdravi zvezi, pri čemer je zasluge pripisal tudi kakovostni terapevtski podpori.
Lepe besede je za svojo boljšo polovico imela tudi igralka. Ob glasbenikovem 38. rojstnem dnevu je lani javno izrazila občudovanje do njega. Zapisala je, da ji je pomagal zaceliti rane, ki jih ni povzročil sam, zgolj s tem, kakšen človek je – ranljiv, iskren in ljubeč. Poudarila je tudi njegovo prijaznost, potrpežljivost in velikodušnost. Posebej je pohvalila njegov odnos do štirih otrok, ki jih ima z nekdanjo ženo Ajo Volkman.
MOCA je kratica za Muzej sodobne umetnosti v Los Angelesu (The Museum of Contemporary Art). Ustanovljen je bil leta 1979 in velja za eno najpomembnejših institucij v Združenih državah Amerike, ki se osredotoča izključno na umetnost, ustvarjeno po letu 1940. Muzej je znan po svoji obsežni zbirki, ki vključuje dela različnih smeri, kot so abstraktni ekspresionizem, pop art in minimalizem, ter po organizaciji prestižnih gala dogodkov, ki združujejo svet umetnosti, filma in glasbe.
Imagine Dragons so ameriška pop-rock skupina, ustanovljena leta 2008 v Las Vegasu. Skupino sestavljajo pevec Dan Reynolds, kitarist Wayne Sermon, basist Ben McKee in bobnar Daniel Platzman. Njihov glasbeni slog je prepoznaven po mešanici alternativnega rocka, popa in elektronskih elementov, pogosto pa vključujejo tudi udarne ritme in čustveno nabita besedila. Skupina je dosegla svetovno slavo z uspešnicami, kot so Radioactive, Demons in Believer, ter so znani po svojem energičnem nastopanju in kompleksni produkciji pesmi.
Rdeča preproga je simboličen in dobeseden element prestižnih dogodkov, kjer se zbirajo znane osebnosti. Izvira iz tradicije sprejemanja pomembnih gostov in kraljevih oseb, danes pa predstavlja osrednje mesto za medijsko izpostavljenost, fotografiranje in intervjuje. V zabavni industriji je hoja po rdeči preprogi postala ključen del promocije filmov, glasbenih nagrad in gala prireditev, saj omogoča zvezdnikom, da predstavijo svoj modni slog in javno potrdijo svojo prisotnost na pomembnih družabnih dogodkih.
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