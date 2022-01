Pevec skupine Iron Maiden po zdravniško pomoč na Hrvaško

"Hrvaški zdravniki so me rešili. Vaši strokovnjaki so eni boljših. Vrnili so me na noge po tem, ko so mi v Angliji rekli, da mi ni več pomoči in da nikoli več ne bom hodil. Zahvaljujoč vašim strokovnjakom se mi je vrnilo upanje, da bom uspešno okreval in da se lahko vrnem nazaj na oder," je za Večernji list povedal Paul: "V roku enega tedna so mi najprej v Angliji rekli, da umiram, da mi ne morejo pomagati in potem so na Hrvaškem rekli, da ni brezupno."

Kolena so mu zaradi številnih poškodb počasi začela odpovedovati, še piše hrvaški medij. Najprej se je odločil poiskati pomoč v domačem Londonu, a se je kasneje po priporočilu prijatelja odločil za Hrvaško. Pravi, da se počuti zelo dobro in da je prvič v zadnjih petih letih normalno stopil na noge brez dodatne opore. Dodal je še, da čeprav je mislil, da so nastopi na odru zdaj zanj daljna preteklost, se zdi, da temu ni tako.