Pevec skupine Judas Priest je razkril, da se je lani poročil

Pevec skupine Judas Priest, Rob Halford, je v nedavnem podkastu Queer The Music, ki ga vodi Jake Shears, razkril, da se je lani poročil. 74-letnik, ki je trenutno s skupino na turneji po Severni Ameriki, je iskreno priznal, da sta s partnerjem Thomasom, čeprav sta par že več kot 30 let, odlašala s poroko, saj ta prihaja iz konservativne države.
"Nehal sem spraševati, ali bi se poročila, ker je bil odgovor vedno, da noče poroke, čeprav sta skupaj že celo večnost. Potem pa je med enim od najinih večernih sprehodov dejal, da bi se morala poročiti. Ko sva prišla domov, sem šel naravnost k telefonu in poklical pastorja," je razkril Halford.
"Bila sva midva, matičar, kakor se imenujejo, moj dragi prijatelj Jim Silvia, ki že leta skrbi za turneje Priestov, in njegova žena. Bili smo štirje zbrani okoli bazena in kaktusov. Opravili smo v trenutku in bila je res lepa slovesnost," je povedal o poročnem obredu, hkrati pa razkril svoj pogled na poroko:"Je poroka pomembna? To bom prepustil vam. Sami se odločite, ali se vam ta kos papirja zdi dragocen. V nekaterih primerih je zelo dragocen, za naju pa je bila poroka pač lepa stvar. Prišla sva do točke v razmerju, ko sva dopolnila neke stvari. Ko se poročiš, se zavežeš na neki drugi ravni. To je odlična stvar. Življenje pa včasih prinese, da se stvari ne obnesejo. Ko si z nekom že 35 let, stvari delujejo."
Shears je Halforda, ki je javnosti svojo istospolno usmerjenost razkril leta 1988, vprašal, ali se je javno mnenje do spolne usmerjenosti v tem času kaj spremenilo. "Seveda, ampak odvisno je tudi od tega, kje ste. Amerika je še vedno izredno homofobna. Tukaj živim že dolgo časa in sem od 80. let videl marsikaj, kar me razburi in razjezi. Ko stopim na oder s Priesti, veliko ljudi govori, da jim je naša glasba všeč, a niso geji. S tem pač moram živeti."
