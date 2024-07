Pevec skupine Judas Priest sporočil, da je rak še vedno v mirovanju

V novem intervjuju je povedal, da je bolezen še vedno v fazi mirovanja in pojasnil: "Vedno izkoristim priložnost, ko se lahko zahvalim bogu, da sem lahko še vedno tukaj, a tudi svojim sijajnim zdravnikom. Ljudje, bodite proaktivni. Dajte si pregledati kri in prostato. Nisem mogel verjeti, kako učinkoviti so zdravniki in koliko ljubezni, skrbnosti in pozornosti dajejo zdravstveni delavci vsakemu človeku posebej."

Frontman je novico, da je zbolel za rakom, razkril v intervjuju za Heavy Consequence leta 2021, ko je dejal: "Pred letom sem se boril z rakom, ki sem ga na srečo premagal in je sedaj v stanju mirovanja. To se je zgodilo, ko smo bili doma zaradi pandemije, a vse stvari se zgodijo z razlogom, kar se tiče časovnice. V tem trenutku čutim samo hvaležnost, saj še vedno delam tisto, kar imam najraje."

"Odstranili so mi prostato, dobil sem zdravila, pri nadaljnjem zdravljenju pa so našli še nekaj stvari, zato sem moral dva meseca na obsevanja. Narediš, kar moraš narediti. Najbolj pomembno je, da ostaneš optimističen in pozitivno naravnan," je nadaljeval.

"Rad imam svojo družino in zdravstvene delavce, ki skrbijo zame in mi želijo le najboljše. To pomaga premagati bolezen, zato vsi, ki se trenutno borite z boleznijo, ohranite svojo metalsko dušo. Z vso skrbjo, pridnostjo in pozornostjo vam bo uspelo preživeti," je še svetoval pevec.