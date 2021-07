Pevec skupine Limp Bizkit presenetil z novim videzom

Fontman nekoč izjemno priljubljene skupine Limp Bizkit je na Instagramu objavil dve fotografiji, na katerih je videti popolnoma drugače kot pred dvema desetletjema, ko je z zasedbo razgrajal na koncertnih odrih. Pod slikama so se zvrstili komentarji oboževalcev, ki so pevca primerjali z Bon Jovijem, Hulkom Hoganom in drugimi.

Fred Durst, ki je na odrih nekoč kraljeval s prepoznavno rdečo čepico, se je sedaj zatekel k mnogo bolj zrelemu videzu. Floridska zasedba Limp Bizkit, ki se je leta 1999 na glasbeni sceni pojavila s hitom Nookie, leto kasneje pa nanizala še hite Take A Look Around, My Generation, Rollin' in druge, leta 2021 pripravlja nov studijski material. Band ima pripravljenih že 35 skladb, vendar se dolgoletno delo v studiu počasi premika, saj je ravno Durst tisti, ki s posnetim ni zadovoljen.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Fred je trenutno videti nekoliko drugače, kot so vajeni največji oboževalci, ki so skupino spremljali pred več kot dvema desetletjema. Petdesetletnik je na omrežju Instagram objavil dve fotografiji in šokiral svoje sledilce. Krasijo ga namreč daljši sivi lasje in brki.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Mislim nate, 70," je zapisal pod prvo sliko in "očetovske vibracije" pod drugo. Oboževalci so se na objavi odzvali in zapisali različne odzive. Dursta so primerjali z Bon Jovijem, Hulkom Hoganom, Davidom Spadom, Richardom Gerom in drugimi.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Očitna sprememba videza je najverjetneje povezana z njegovim prihajajočim koncertom na glasbenem festivalu Lollapalooza, ki se bo odvil ta vikend v Chicagu. Zanimivo je, da je pred objavo zadnjih dveh fotografij izbrisal prejšnje, ki so bile v galeriji na njegovem profilu že dlje časa.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

To pa ni prvič, ko se je odločil za življenjsko spremembo. Leta 2006 se je za nekaj časa glasbeno upokojil in se podal v svet filma. Režiral je film iz leta 2007 z naslovom The Education of Charlie Banks, v katerem je zaigral tudi Jesse Eisenberg. Kot režiser je sodeloval pri filmih The Longshots in The Fanatic. Po letošnjem chicaškem festivalu pa se z Limp Bizkiti podaja na turnejo.