Pevec skupine Måneskin o selitvi v ZDA: Lahko sem kdor koli

"Doživel sem kulturni šok in težko mi je bilo najti svoj prostor v Los Angelesu. Ni barov ali klubov s sedeži na prostem ali trgov, kjer se ljudje družijo. To je mesto, v katerem se ne sprehaja, medtem ko v Rimu nimaš kaj drugega početi. Los Angeles se včasih zdi kot puščava, počutiš se kar malo osamljenega," je priznal.

"Tam nisem imel preteklosti, načeloma sem lahko bil, kdor koli sem hotel, saj me nihče ni poznal. In to mi je omogočilo, da sem pustil za seboj vse, kar sem naredil do takrat, in zgradil svoje okolje iz nič; novi kraji, novi ljudje, drugi glasbeniki. To mi je bilo v velik navdih," je še dodal Damiano.