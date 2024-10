Pevec skupine Maneskin pod golo fotografijo izbranke: Slajša kot sladkor

Pevka in igralka Dove Cameron je na svojem Instagram profilu delila galerijo fotografij, ki so nastale med obiskom Pariza. Nekdanja otroška Disneyjeva zvezdnica je v galerijo utrinkov iz francoske prestolnice vključila tudi golo fotografijo, s katero je požela veliko pozornosti in odzivov, tako pozitivnih kot negativnih.

Nekateri so bili nad fotografijo zgroženi, češ da ni primerna za splet, še posebej zato, ker ima Dove tudi veliko mlajših oboževalcev. Na drugi strani pa so se našli tisti, ki so bili na fotografijo navdušeni, med njimi tudi pevkin izbranec Damiano David, frontman italijanske zasedbe Maneskin, ki je leta 2021 slavila na Evroviziji. "Slajša kot sladkor," je zapisal Italijan in zapisu dodal emotikon lizike.

Damiano in Dove sta zvezo potrdila februarja letos, ko sta se skupaj pojavila na eni od zabav pred podelitvijo grammyjev, da se med njima nekaj plete, pa se je šušljalo že septembra 2023, nekaj mesec po tem, ko je italijanski zvezdnik končal dolgoletno razmerje z Giorgio Soleri.