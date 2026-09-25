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Pevec skupine Måneskin stopil pred oltar

Toskana, 25. 09. 2026 10.23 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Slovensnost je potekala v idilični Toskani.

Damiano David je oddan. Frontman skupine Måneskin je večno zvestobo obljubil svoji dragi Dove Cameron. Intimna slovesnost je potekala v idilični Toskani, kjer sta zablestela v elegantnih modnih izbirah. Par je svojo zvezo sicer dolgo časa skrival pred očmi javnosti, na poročni dan pa sta ponosno pozirala pred mestno hišo in si celo izmenjala nekaj strastnih poljubov.

V osrčju idilične Toskane sta si večno zvestobo obljubila Damiano David in Dove Cameron. Frontman skupine Måneskin in ameriška igralka sta za svojo poročno destinacijo izbrala slikovito Val d'Orcio. Mimoidoči so ju ujeli pred mestno hišo, kjer sta sproščeno pozirala in si pred objektivi izmenjala več strastnih poljubov.

V Italiji sta si večno zvestobo obljubila Damiano David in Dove Cameron.
V Italiji sta si večno zvestobo obljubila Damiano David in Dove Cameron.
FOTO: Profimedia

Par, ki je svojo zvezo skrival pred očmi javnosti kar lep čas, se je po poročanju lokalnih medijev odločil za slavje strogo zasebne narave, saj sta si mladoporočenca želela, da bi ta prelomni trenutek delila le z najožjimi družinskimi člani in peščico prijateljev. 27-letnik, ki je svetovno slavo s svojo skupino dosegel kot zmagovalec Evrovizije leta 2021, je tokrat odrsko ekstravaganco zamenjal za klasično italijansko eleganco, kar je med njegovimi oboževalci po vsem svetu sprožilo val navdušenja.

Modna podoba tako neveste kot tudi ženina je namreč odsevala trend minimalizma, ki je v zadnjem času prevladal na rdečih preprogah. Dove se je namesto za klasično poročno obleko odločila za belo obleko z elegantnim plaščem, kar ji je vdihnilo pridih kraljevske dostojanstvenosti. Njena pričeska je bila preprosta, obraz pa je krasilo naravno ličenje v zemeljskih odtenkih. Damiano se je tokrat odrekel usnju in bleščicam ter za obred izbral brezhibno krojen kremni kostim, ki se je barvno popolnoma ujemal z nevesto.

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Čeprav sta si želela intimnega obreda, je bil dogodek izjemno glamurozen in nikakor ni ostal skrit pred mediji. Njune fotografije so namreč takoj preplavile splet. Za razliko od pompozne poroke pa je bila njuna zaroka oktobra 2025 presenetljivo intimna. Kot je 30-letnica razkrila v priljubljeni oddaji The Tonight Show With Jimmy Fallon, jo je njen dragi zaprosil kar sredi njune dnevne sobe. Iskreno ji je priznal, da se mu zdi romantična ravno normalnost, ki mu v svetu nenehnih koncertnih turnej in pozornosti manjka. Izpostavil je še, da ne potrebuje velikih gest in cvetnih listov vrtnic, ampak si z njo želi deliti vsakdanja opravila, kot sta pranje perila in kuhanje večerje.

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Damiano David Dove Cameron Måneskin poroka Toskana

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