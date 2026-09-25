Pevec skupine Måneskin stopil pred oltar

V osrčju idilične Toskane sta si večno zvestobo obljubila Damiano David in Dove Cameron. Frontman skupine Måneskin in ameriška igralka sta za svojo poročno destinacijo izbrala slikovito Val d'Orcio. Mimoidoči so ju ujeli pred mestno hišo, kjer sta sproščeno pozirala in si pred objektivi izmenjala več strastnih poljubov.

V Italiji sta si večno zvestobo obljubila Damiano David in Dove Cameron. FOTO: Profimedia

Par, ki je svojo zvezo skrival pred očmi javnosti kar lep čas, se je po poročanju lokalnih medijev odločil za slavje strogo zasebne narave, saj sta si mladoporočenca želela, da bi ta prelomni trenutek delila le z najožjimi družinskimi člani in peščico prijateljev. 27-letnik, ki je svetovno slavo s svojo skupino dosegel kot zmagovalec Evrovizije leta 2021, je tokrat odrsko ekstravaganco zamenjal za klasično italijansko eleganco, kar je med njegovimi oboževalci po vsem svetu sprožilo val navdušenja.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Slovensnost je potekala v idilični Toskani. Profimedia

Slovensnost je potekala v idilični Toskani. Profimedia

Slovensnost je potekala v idilični Toskani. Profimedia

Slovensnost je potekala v idilični Toskani. Profimedia

Slovensnost je potekala v idilični Toskani. Profimedia

Slovensnost je potekala v idilični Toskani. Profimedia

Slovensnost je potekala v idilični Toskani. Profimedia

Slovensnost je potekala v idilični Toskani. Profimedia

Slovensnost je potekala v idilični Toskani. Profimedia

Slovensnost je potekala v idilični Toskani. Profimedia



















Modna podoba tako neveste kot tudi ženina je namreč odsevala trend minimalizma, ki je v zadnjem času prevladal na rdečih preprogah. Dove se je namesto za klasično poročno obleko odločila za belo obleko z elegantnim plaščem, kar ji je vdihnilo pridih kraljevske dostojanstvenosti. Njena pričeska je bila preprosta, obraz pa je krasilo naravno ličenje v zemeljskih odtenkih. Damiano se je tokrat odrekel usnju in bleščicam ter za obred izbral brezhibno krojen kremni kostim, ki se je barvno popolnoma ujemal z nevesto.