Pevec skupine Måneskin zaročen, poročil se bo z ameriško pevko

Damiano David, pevec italijanske skupine Måneskin, ki ga je Evropa spoznala po zmagi na Evroviziji leta 2021, je zaročen. 26-letnik naj bi zaprosil ameriško pevko in igralko Dove Cameron, s katero sta v zvezi dve leti. 29-letnico in njenega tri leta mlajšega partnerja so nedavno opazili v Sydneyju, ona pa je na prstancu nosila velik prstan z diamantom.

Dove Cameron in Damiano David sta po dveh letih zveze zaročena, poroča TMZ. 29-letno ameriško pevko in igralko so nedavno opazili z velikim diamantnim prstanom na levem prstancu, ki pa naj bi bil zaročni. Par so opazili med sprehodom po Sydneyju, kjer je zvezdnica nosila črn plašč, črne hlače in belo majico, pevec pa je nosil spodnji del trenirke rdeče barve, belo majico in črno jopo.

Damiano david in Dove Cameron sta zaročena.

Cameron je nedavno na družbenem omrežju z objavo obeležila njuno drugo obletnico zveze, ob njunih skupnih fotografijah pa pripisala: "Najboljši dve leti mojega življenja. Vsaj enkrat na teden od sreče jokam, saj je življenje s teboj tako lepo. Ljubim te tako, da tega besede ne morejo opisati, a nikoli ne bom odnehala poskušati. Srečno obletnico, ljubezen moja." David ji je med komentarji odgovoril z: "Najboljši del življenja."

Damiano David in Dove Cameron sta par dve leti.