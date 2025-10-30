Svetli način
Pevec skupine Måneskin zaročen, poročil se bo z ameriško pevko

Sydney, 30. 10. 2025 12.57 | Posodobljeno pred 43 minutami

Damiano David, pevec italijanske skupine Måneskin, ki ga je Evropa spoznala po zmagi na Evroviziji leta 2021, je zaročen. 26-letnik naj bi zaprosil ameriško pevko in igralko Dove Cameron, s katero sta v zvezi dve leti. 29-letnico in njenega tri leta mlajšega partnerja so nedavno opazili v Sydneyju, ona pa je na prstancu nosila velik prstan z diamantom.

Dove Cameron in Damiano David sta po dveh letih zveze zaročena, poroča TMZ. 29-letno ameriško pevko in igralko so nedavno opazili z velikim diamantnim prstanom na levem prstancu, ki pa naj bi bil zaročni. Par so opazili med sprehodom po Sydneyju, kjer je zvezdnica nosila črn plašč, črne hlače in belo majico, pevec pa je nosil spodnji del trenirke rdeče barve, belo majico in črno jopo.

Cameron je nedavno na družbenem omrežju z objavo obeležila njuno drugo obletnico zveze, ob njunih skupnih fotografijah pa pripisala: "Najboljši dve leti mojega življenja. Vsaj enkrat na teden od sreče jokam, saj je življenje s teboj tako lepo. Ljubim te tako, da tega besede ne morejo opisati, a nikoli ne bom odnehala poskušati. Srečno obletnico, ljubezen moja." David ji je med komentarji odgovoril z: "Najboljši del življenja."

Par so začeli romantično povezovati septembra 2023, ko se je Dove udeležila pevčevega koncerta v New Yorku, nekaj mesecev pozneje pa je bila prisotna na koncertu v Braziliji. Zvezo sta potrdila februarja 2024, ko sta skupaj stopila na rdečo preprogo. 29-letnica je bila pred razmerjem z Italijanom zaročena s soigralcem serije Liv and Maddie, Ryanom McCartanom, s katerim se je sestajala od leta 2013 do 2016.

