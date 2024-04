Pevec skupine Metallica s tetovažo, ki vsebuje pepel pokojnega Lemmyja

James Hetfield se je odločil za nenavaden dodatek svoji novi tetovaži. Kot je 60-letnik nedavno razkril na Instagramu, njegova nova telesna poslikava vsebuje pepel pokojnega pevca skupine Motorhead Lemmyja , ki je umrl decembra leta 2015. Pevec skupine Metallica ima na sredincu desnice tetovažo pikovega asa, ki je poklon uspešnici Ace of Spades , ob tem pa je dodal, da brez Lemmyja in Motorhead ne bi bilo Metallice.

Lemmy, čigar pravo ime je bilo Ian Kilmister , je bil ustanovitelj in frontman britanske rock skupine Motorhead. Skupina, ki je bila ustanovljena v 70. letih prejšnjega stoletja, je izdala več kot 20 albumov z uspešnicami, kot so Overkill, Iron Fist in Ace Of Spades . Umrl je decembra 2015, le nekaj dni po tem, ko so mu odkrili raka.

Pevec in kitarist je 11 milijonom sledilcev skupine sporočil, da je tetovaža poklon njegovemu prijatelju Lemmyju Kilmisterju in dodal: "Brez njega Metallice ne bi bilo." Nadaljeval je z besedami: "Črno črnilo, pomešano s ščepcem njegovega pepela s kremiranja, ki mi je bil tako milostno podarjen. Tako da zdaj še vedno lahko leti s ptico v svet."

Hetfield je v zgodnjih 80. z bobnarjem Larsom Ulrichom ustanovil ameriško rock skupino Metallica, skupina pa je lani izdala svoj 11. album 72 Seasons. Najbolj znani so po uspešnicah, kot so Enter Sandman, Master Of Puppets, Nothing Else Matters in Until It Sleeps.

'Najboljši poklon'

Hetfield je že govoril o vplivu Motorheadov na Metallico in leta 2022 pozval k sprejemu Motorheadov v Dvorano slavnih rokenrola. "To je samo prikimavanje, le pika na i. Kaj v resnici pomeni biti tam? Ne vem. Toda nekaterim od teh skupin to lahko pomeni svet," je dejal v radijskem intervjuju. "Ker je umrl Lemmy, je zame res zelo pomembno, da vidim Motorhead s tem priznanjem, ker na tem planetu ni večje rokenrol osebe, kot je Lemmy."