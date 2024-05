Pevec skupine Muse se je razveselil tretjega otroka

"Rojen je bil v soboto, 12. maja 2024. Najbolj poseben blagoslov, rojen na materinski dan in na dan, ko bi moja mati praznovala 60. rojstni dan. Ime je dobil po Mattovem očetu Georgeu, moji mami Julie in mojem kavbojskem očetu Billyju Wadeu Evansu. Je zdrav, srečen in zelo čeden," je še pripisala.

Pevčev oče George Bellamy je zaslovel v 60. letih kot kitarist skupine The Tornados. To je bila prva britanska skupina, ki je dosegla vrh ameriške lestvice uspešnic s pesmijo Telstar. Sedaj 83-letni glasbenik se je odzval na vnukovo rojstvo in med komentarji objave zapisal: "Elle in Matt, opravila sta dobro delo, ko sta ustvarila tega čudovitega dojenčka in potomca naših dveh družin. Zelo sem ponosen, da sta ga poimenovala po meni, Ellini mami in očetu. Zelo vas imam rad."

Evans je sporočila, da po porodu dobro okreva, oba starša pa že uživata s svojim novorojenčkom. Par se je začel sestajati leta 2015, pred oltar pa sta se sprehodila leta 2019.