Pevec skupine New Kids on the Block: Spolno usmerjenost sem bil prisiljen skrivati

Jonathan Knight, pevec skupine New Kids on the Block, je razkril, da je moral na začetku kariere skrivati dejstvo, da je homoseksualec. "Naš menedžer me je potegnil na stran in mi rekel, da če kdo izve, potem je moje kariere in kariere skupine konec," je razkril glasbenik, ki je priznal, da je bil zaradi tega pod zelo velikim pritiskom. "Če pogledam nazaj, je to velik pritisk na nekoga, ki si želi sam spoznati svet," je še dodal.

icon-expand Jonathan Knight je razkril, da je bila na začetku kariere prisiljen skrivati svojo homoseksualnost. FOTO: Profimedia

Zvezdnik se je v podkastu Lanca Bassa spominjal časov, ko so si fantje utirali pot v glasbeni svet in priznal, da se je od takrat veliko spremenilo. Spomnil se je tudi na čas, ko je leta 1994 prvi od fantov zapustil skupino. "Bilo je kar nekaj razlogov za to. Prvič sem bil kot mlad homoseksualni otrok razočaran in želel sem nadaljevati s svojim življenjem. Drugi razlog je bil občutek, kot da naša kariera ne gre nikamor in sem samo želel biti doma," je dejal.

icon-expand Skupina New Kids on the Block se je ponovno združila leta 2008. FOTO: Profimedia

Skupina, ki so jo poleg Jonathana sestavljali še njegov brat Jordan, Donnie Wahlberg, Danny Wood in Joey McIntyre, je kmalu zatem uradno razpadla. "Pop glasba preprosto ni bila to, kar je bila včasih, in veste, da smo šli iz aren navzdol v gledališča. Ko sem zapustil skupino, so oni nadaljevali z nastopi v nočnih klubih. Potem je šlo še navzdol in navzdol, vendar sam sem dovolj zgodaj skočil," je o težavah spregovoril glasbenik. Skupina se je ponovno zbrala šele leta 2008.

icon-expand Zvezdnik se je leta 2015 poročil s svojim dolgoletnim partnerjem Harleyjem Rodriguezom. FOTO: Profimedia