Pevec skupine Panic! at the Disco po razpadu skupine postal prvič oče

Brendon Urie in njegova žena Sarah sta se razveselila prvega otroka. Kot je za Page Six potrdil vir blizu zakoncev, sta se otroka razveselila mesec dni po tem, ko je 35-letni pevec na družbenem omrežju sporočil, da se bo njegova družina kmalu povečala, hkrati pa dodal, da je skupina, v kateri je deloval skoraj 20 let, razpadla.

"Čeprav sva skušala novico zadržati zase, ste najverjetneje nekateri že slišali novico, da s Sarah pričakujeva otroka," je januarja v daljšem zapisu na Instagramu svojim sledilcem sporočil Brendon Urie. Kdaj natančno naj bi se družina povečala, ni razkril, je pa potrdil, da se bo to zgodilo že zelo kmalu. icon-expand Brandon Urie FOTO: Profimeda "Ob dejstvu, da bom kmalu postal oče, ob tem pa lahko opazujem svojo ženo, ki bo postala mama, se počutim hkrati vznemirljen in ponižen. Veselim se te prihajajoče pustolovščine," je še pripisal. Glasbenik in 35-letna dekoraterka sta se poročila aprila 2023, dve leti po zaroki. Zakonca sta se spoznala leta 2008, ko je bila Uriejeva skupina na turneji, Sarah pa je bila takrat še v zvezi z nekom drugim. icon-expand Brandon Urie in žena Sarah sta povečala družino. FOTO: Profimeda Ponovno sta se povezala osem mesecev pozneje s pomočjo pevke Paramore, Hayley Williams. "Od tiste noči naprej sva se slišala vsak dan," je povedal v enem izmed intervjujev leta 2020. "Od takrat praktično skupaj živiva in vse je super," je še dodal. Julija 2018 je pevec, ki je sicer razkril, da je panseksualec, dejal, da je Sarahina ljubezen najboljša stvar, ki se mu je zgodila. "Kdo ve, kje bi bil brez nje. Najverjetneje ne bi bil tako srečen," je še dodal.