Pevec skupine Parni Valjak postal oče

Zagreb, 05. 01. 2026 10.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Igor Drvenkar

Pevec skupine Parni Valjak, Igor Drvenkar, se je s partnerico Noro razveselil prvega skupnega otroka. Veselo novico je sporočil na družbenem omrežju, kjer je razkril, da se je hčerka Lira rodila 3. januarja, dodal pa je tudi fotografijo, ki je nastala v porodnišnici. Da bo postal oče, je z javnostjo delil avgusta lani.

Igor Drvenkar, pevec priljubljene glasbene zasedbe Parni Valjak, se je razveselil hčerke. Veselo novico je sporočil v objavi na družbenem omrežju, kjer je zapisal: "Dobrodošla, punčka." Dodal je, da je hčerka, ki sta jo s partnerko Noro poimenovala Lira, na svet prijokala 3. januarja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pevec svoje zasebno življenje skrbno skriva pred očmi javnosti, zato ni znano, koliko časa je že v zvezi z Noro. Prve skupne fotografije sta objavila v začetku lanskega leta, od takrat pa svoje zveze ne skrivata več in pogosto delita trenutke, ki jih preživita skupaj. Pevec je bil prej v zvezi z umetnico in vplivnico Deniss Grgić.

Skupini se je pridružil leta 2023

Igor Drvenkar se je rodil leta 1991 v Koprivnici, odraščal pa je v Podravskih Sesvetah. Z glasbo se je začel resno ukvarjati že v srednji šoli kot pevec skupine Otkazani let, kasneje pa je osvajal nagrade na festivalih in se odlikoval kot nadarjen kantavtor.

Preberi še Pevec skupine Parni Valjak pričakuje otroka: Vse pesmi bodo dobile nov smisel

Hkrati si je gradil tudi gledališko kariero – pel je v muzikalih, kot so Jezus Kristus Superstar, Lepotica in zver in Legenda o vrtu vrtnic, ter skomponiral in aranžiral glasbo za več iger. Med letoma 2015 in 2022 je bil pevec skupine Gea, nastopal pa je tudi v glasbenih oddajah, hkrati pa je deloval tudi kot skladatelj in producent. 34-letnik je od leta 2023 novi pevec skupine Parni Valjak, potem ko se je zasedba poslovila od Akija Rahimovskega.

