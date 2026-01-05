Pevec skupine Parni Valjak postal oče

Igor Drvenkar, pevec priljubljene glasbene zasedbe Parni Valjak, se je razveselil hčerke. Veselo novico je sporočil v objavi na družbenem omrežju, kjer je zapisal: "Dobrodošla, punčka." Dodal je, da je hčerka, ki sta jo s partnerko Noro poimenovala Lira, na svet prijokala 3. januarja.

Pevec svoje zasebno življenje skrbno skriva pred očmi javnosti, zato ni znano, koliko časa je že v zvezi z Noro. Prve skupne fotografije sta objavila v začetku lanskega leta, od takrat pa svoje zveze ne skrivata več in pogosto delita trenutke, ki jih preživita skupaj. Pevec je bil prej v zvezi z umetnico in vplivnico Deniss Grgić.

Skupini se je pridružil leta 2023

Igor Drvenkar se je rodil leta 1991 v Koprivnici, odraščal pa je v Podravskih Sesvetah. Z glasbo se je začel resno ukvarjati že v srednji šoli kot pevec skupine Otkazani let, kasneje pa je osvajal nagrade na festivalih in se odlikoval kot nadarjen kantavtor.