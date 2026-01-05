Pevec skupine Parni Valjak postal oče

Igor Drvenkar, pevec priljubljene glasbene zasedbe Parni Valjak, se je razveselil hčerke. Veselo novico je sporočil v objavi na družbenem omrežju, kjer je zapisal: "Dobrodošla, punčka." Dodal je, da je hčerka, ki sta jo s partnerko Noro poimenovala Lira, na svet prijokala 3. januarja.
Pevec svoje zasebno življenje skrbno skriva pred očmi javnosti, zato ni znano, koliko časa je že v zvezi z Noro. Prve skupne fotografije sta objavila v začetku lanskega leta, od takrat pa svoje zveze ne skrivata več in pogosto delita trenutke, ki jih preživita skupaj. Pevec je bil prej v zvezi z umetnico in vplivnico Deniss Grgić.
Skupini se je pridružil leta 2023
Igor Drvenkar se je rodil leta 1991 v Koprivnici, odraščal pa je v Podravskih Sesvetah. Z glasbo se je začel resno ukvarjati že v srednji šoli kot pevec skupine Otkazani let, kasneje pa je osvajal nagrade na festivalih in se odlikoval kot nadarjen kantavtor.
Hkrati si je gradil tudi gledališko kariero – pel je v muzikalih, kot so Jezus Kristus Superstar, Lepotica in zver in Legenda o vrtu vrtnic, ter skomponiral in aranžiral glasbo za več iger. Med letoma 2015 in 2022 je bil pevec skupine Gea, nastopal pa je tudi v glasbenih oddajah, hkrati pa je deloval tudi kot skladatelj in producent. 34-letnik je od leta 2023 novi pevec skupine Parni Valjak, potem ko se je zasedba poslovila od Akija Rahimovskega.
