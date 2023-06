Pevec skupine Rammstein obtožen spolne zlorabe, vlada zahteva zaščito žensk

Skupina Rammstein je pred kratkim začela evropsko turnejo, že na začetku pa se soočajo s težavami, saj pevca Tilla Lindemanna obtožujejo nasilja in spolne zlorabe. Na obtožbe se je ostro odzvala nemška vlada, ministrica za družino pa je celo predlagala uvedbo zaščitnih con na koncertih za ženske in ekipe, ki bi lahko posredovale v primeru spolne zlorabe.

Treba je hitro in konkretno razpravljati o zaščitnih ukrepih, je pozvala ministrica in opozorial, da bi bilo "koristno opraviti resen pogovor o odgovornosti umetnikov in organizatorjev do obiskovalcev koncertov".

Pevca skupine Tilla Lindemanna je več žensk obtožilo spolne zlorabe, sta te dni objavila državna televizija NDR in dnevnik Suddeutsche Zeitung. Pevec je osumljen, da je na koncertih iz prvih vrst izbiral skupino deklet, ki jih je po koncertu povabil na zabavo. Dve dekleti trdita, da sta bili na teh zabavah omamljeni in prisiljeni k seksu, kar je skupina zanikala.