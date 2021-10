Pevec skupine Smash Mouth na koncertu grozil oboževalcem

Skupina Smash Mouth, ki je javnosti znana po hitih Walkin' on the Sun, All Star in I'm a Believer, je pred dnevi nastopila v zvezni državi New York. Toda koncert ni potekal po načrtih. Ob tehničnih težavah je obiskovalce presenetilo tudi obnašanje glavnega pevca Steva Harwella. Ta je izjavil mnogo neprimernih reči, med drugim tudi grozil občinstvu in množici postregel z nacističnim pozdravom, bil pa je vidno alkoholiziran. Posnetek oboževalke je hitro zakrožil po medmrežju.