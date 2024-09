Pevec skupine Smashing Pumpkins pokazal ognjeno znamenje

57-letni glasbenik se je odločil, da dostojanstveno sprejme svojo drugačnost in podpre gibanja, ki se zavzemajo za pozitivno sprejemanje svojega telesa, ob tem pa dodal, da gre konec koncev prav za to, da slavimo razlike, ki nas delajo drugačne. Zvezdnik je objavil tudi fotografijo manekenke Carlotte Bertotti, ki ima tako znamenje na obrazu, izpostavil pa jo je kot primer nekoga, ki je sprejela svojo drugačnost.

"Celo svoje življenje sem si prizadeval skriti znamenje portskega vina, saj so me, kot si lahko predstavljate, v otroštvu nemilostno dražili zaradi tega. To sem počel tako vztrajno, da so bili ljudje, ki me poznajo že desetletje, šokirani, ko so ga končno videli," je zapisal pevec in dodal, da ga še vedno na ulici ustavljajo razni ljudje, pa ne, ker bi ga prepoznali, temveč zato, da ga povprašajo, ali je v redu in če potrebuje zdravniško pomoč.