Pevec skupine Sum 41 nekdanjega managerja obtožil spolne zlorabe

Pevec nekaj zelo popularne kanadske skupine Sum 41 , Deryck Whibley , v svoji knjigi spominov trdi, da ga je več let spolno zlorabljal nekdanji manager Greig Nori . 44-letni roker je zapisal, da se je zloraba začela, ko je bil še najstnik, v intervjuju za Los Angeles Times pa je razkril, da je temačno stran razmerja s skupininim mamagerjem več let skrival pred ostalimi člani. Nori Whibleyjeve trditve zanika.

Sum 41 so večkrat nagrajena punk skupina, ki so jo ustanovili leta 1996, po svetu pa so prodali več kot 15 milijonov albumov. Whibleyjeva knjiga spominov, ki jo je naslovil Walking Disaster: My Life Through Heaven and Hell (Sprehajajoče se katastrofa: Moje življenje skozi nebesa in pekel) razkrila vzpone in padce skupine, ki je začela v Torontu in nato zaslovela po celem svetu. Pri tem jim je delno pomagal prav Nori, ki je bil takrat v svojih 30. letih, pel pa je v eni od kanadskih indie skupin. Z Whibleyjem sta se spoznala po enem od koncertov, pozneje pa je postal njegov mentor, kmalu za tem pa je prevzel še vlogo managerja skupine.

Deryck v knjigi trdi, da ga je Nori neke noči na stranišču po rave zabavi strastno poljubil, kar je takrat 18 let starega pevca, ki je bil pod vplivom drog, presenetilo in ga hkrati tudi zmedlo. Nori naj bi ga nato prisilil v neželeno spolno razmerje, ki je trajalo približno štiri leta. "Greig je težil k določenim stvarem, ko sva bila skupaj in začel sem čutiti, da delam stvari proti svoji volji," je zapisal v knjigi.