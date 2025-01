Pevec skupine The Cure zapustil X/Twitter: Čas, da grem

Robert Smith , pevec skupine The Cure , se je odločil za umik z družbenega omrežja X, prej znanega pod imenom Twitter. 65-letnik je izbrisal stare objave, v zadnji pa svojim sledilcem sporočil, da bo odslej objavljal na drugih omrežjih. Njegov umik ni presenetljiv, saj je o njem razmišljal že dlje časa, pred njim pa so, po zamenjavi lastništva, svoje uporabniške račune na tem omrežju izbrisali številni drugi zvezdniki.

"19. januar 2025. Čas, da grem. Vsak drug račun na tem omrežju, ki trdi, da sem jaz, laže," je zapisal v svoji poslednji objavi na tem omrežju in navedel povezave drugih platform, na katerih bo odslej občasno objavljal in dodal:"Če me ne bo, bom najverjetneje nekje zunaj."