Pevec skupine The Wanted bo zaradi težav s srcem božič preživel v bolnišnici

Pevec skupine The Wanted, Max George, bo zaradi težav s srcem moral prestati operacijo srca. 36-letnik je bil zaradi slabega počutja hospitaliziran, kot je sporočil na družbenem omrežju, pa so zdravniki že opravili nekaj testov, katerih rezultati pa niso bili najboljši, zato bo moral do nadaljnjega ostati v bolnišnici, kjer bo preživel tudi božične praznike.

OGLAS

Max George, pevec skupine The Wanted, je na družbenem omrežju sporočil, da so ga zaradi slabega počutja hospitalizirali, kot so pokazali testi, ki so jih opravili zdravniki, pa ima težave s srcem. 36-letnik je razkril, da bo moral prestati operacijo, okrevanje po njej pa bo trajalo nekaj mesecev, je še zapisal.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Pozdravljeni vsi, včeraj sem se počutil zelo slabo, zato so me prepeljali v bolnišnico. Po preiskavah so ugotovili, da imam težave s srcem. Čaka me še nekaj nadaljnjih preiskav, s katerimi bodo skušali določiti, kako resne so težave in s kakšno operacijo bi me ponovno spravili na noge," je ob fotografiji iz bolnišnice zapisal pevec.

Max George FOTO: Profimedia icon-expand

"To bo težkih nekaj tednov oziroma mesecev, božič v bolnišnici pa ni ravno nekaj, kar bi načrtoval! A tako kot vedno sem obdan z ljubeznijo in podporo moje čudovite partnerke Maisie, najinima družinama in prijatelji, zato sem zagotovo na najboljšem mestu," je še pripisal George, ki je omenil svoje dekle, sicer igralko Maisie Smith.