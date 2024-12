Pevec skupine The Wanted na nujno operacijo srca

Pevec skupine The Wanted , Max George , je svojim oboževalcem sporočil, da bo operacijo srca moral prestati prej, kot so zdravniki sprva mislili. 36-letnik je na družbenem omrežju zapisal, da so preiskave pokazale, da ima srčno blokado, kar pomeni, da njegovo srce bije počasneje oziroma z nerednim ritmom.

George je delil tudi fotografije iz bolnišnice, pripisal pa je še, da je prestal vse preiskave srca, česar pa si ne bi želel ponoviti.

36-letnik je pred desetletjem zaslovel kot član fantovske skupine The Wanted, ki je nanizala uspešnice, med katerimi so All Time Low, Glad You Came in Chasing The Sun.