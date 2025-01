Pevec skupine The Wanted pred operacijo srca napisal oporoko

"Bil sem na vrhu sveta, potem pa so mi povedali, da spodnji del mojega srca ne dela. Ujel sem se med razmišljanjem, kaj se bo zgodilo, če čez noč preneha delati še zgornji del? Tisto prvo noč sem napisal oporoko, saj sem mislil, da bom umrl," je za The Sun povedal 36-letnik.

V noči na 13. december sta njegov srčni utrip in krvni tlak padla, on pa se je spominjal:"Občutek sem imel, da umiram." Zdravniki so mu vstavili srčni vzpodbujevalnik, pevec pa je pred tem na svoj telefon napisal oporoko, saj se je bal najhujšega. Kot je še razkril, je bila pred operacijo v njegovih mislih partnerka, britanska igralka Maisie Smith, in njegova družina, za katero je mislil, da ga bo izgubila.