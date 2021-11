Tom Parker sporočil, da je njegov možganski tumor 'pod nadzorom'

Tom Parker , ki je zaslovel v fantovski skupini The Wanted, se bori z rakom na možganih. Tumor, ki ga ni mogoče operirati, se je zaradi kemoterapij in obsevanj že januarja močno skrčil, pevec pa je svojim oboževalcem sporočil, da je tumor sedaj lažje obvladljiv. 33-letnik je ob veseli novici na družbenem omrežju Instagram delil tudi fotografijo svoje družine, ki se novice veseli z njim.

Parker je pred mesecem dejal, da je bil doslej na 30 kemoterapijah in prav toliko obsevanjih ter da je zelo optimističen. Pevec je sedaj na Instagramu delil fotografijo, na kateri so tudi njegova žena Kelsey Hardwick in njuna dva otroka, ter sporočil veselo novico: "Sedim s solznimi očmi. Moj tumor je pod nadzorom. Dobil sem rezultate zadnjega slikanja možganov in z veseljem sporočam, da je stanje stabilno."