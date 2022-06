Pevec skupine U2 o polbratu: Rad ga imam

"Imam še enega brata, ki ga obožujem in ga imam zelo rad, a nisem vedel, da obstaja," je povedal novinarki Lauren Laverne , nato pa razložil, da njegova mati, ki je umrla leta 1974, ni vedela, da je imel oče otroka z drugo žensko. "Je zelo blizu družini. Oče je bil prijatelj s to čudovito žensko, ki je del naše družine, nato pa sta imela otroka. Vse to je bila skrivnost," je še povedal Bono.

Ko je pevec izvedel nenavadno novico, se je o tem še lahko pogovoril z očetom, ki je leta 2001 umrl. "Vprašal sem ga, ali je ljubil mojo mamo in je odgovoril, da jo je. Vprašal sem ga, kako se je lahko kaj takega sploh zgodilo, on pa je dejal, da se pač je in je stvari skušal popraviti. Ni se opravičeval, dejal je le, da so vse to dejstva, s katerimi se je sprijaznil," je pripovedoval Bono.

Zvezdnik je na vprašanje, ali je mati vedela za razmerje, odgovoril: "Ne, nihče ni vedel. Moj oče je preživljal težke čase, a njegove misli so bile drugje, ker je bilo njegovo srce drugje." Bono, ki ima še starejšega brata Normana, je svoj odnos z očetom opisal kot zapleten: "Prepričan sem, da je bilo z mano težko, on pa se je spopadal z veliko stvarmi. Ni vedel, kaj se dogaja, jaz pa sem podzavestno vedel, da se spopada z drugimi stvarmi."