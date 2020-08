Pevec skupine UB40 po možganski kapi okreva v bolnišnici

Novica je v javnost prišla po tem, ko je skupina UB40 sporočila, da so bili zaradi situacije s koronavirusom primorani prestaviti vse decembrske nastope, ki so jih načrtovali na območju Velike Britanije. Skupina se bo po povratku nepogrešljivega pevca na odre znova podala marca 2021. UB40 so ena najuspešnejših britanskih zasedb, ki je v času od nastanka nanizala več kot 40 pesmi, ki so se uvrstile na lestvico top 40.