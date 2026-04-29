Pevec trdi, da je spal z več kot 12 tisoč ženskami: Tudi do 10 na dan

Pevec Ray J je med gostovanjem v podkastu Funky Friday presenetil s trditvijo, da je spal z več kot 12 tisoč ženskami. "Ko sem spal z desettisočo, sem priredil veliko zabavo. Povabil sem med 400 in 500 deklet, bila je gromozanska parada." Ko ga je voditelj vprašal, če je šlo za 10 tisoč različnih deklet, je pevec potrdil, da ja, ta številka pa je kasneje segla še višje, do 12.500.

Dodal je, da se je zdaj, ko je starejši, nekoliko umiril. Voditelj mu je odvrnil, da visoko število pomeni, da bi moral tri desetletja vsak dan spati z več kot enim dekletom, Ray J pa mu je odvrnil: "Matematika je drugačna. Ko sem bil na turneji, je bilo tudi do 10 na dan." Ray J je vsaj enega od svojih podvigov tudi posnel. Tako je namreč nastal odmeven domač film s Kim Kardashian.

Zvezdnik, ki je v zadnjih letih sicer nekoliko manj izpostavljen, je v začetku leta šokiral s še eno trditvijo, in sicer, da mu po hudi pljučnici in srčnem popuščanju ni ostalo veliko časa. Zvezdnik, ki je leta 2021 že bil v bolnišnici, je izrazil bojazen, da bo leto 2027 zanj zadnje, obenem pa se je zahvalil za molitve in podporo oboževalcev.