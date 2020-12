Pevec Trey Songz prebolel novi koronavirus, nato pa gostil zabavo za 500 ljudi

Na instagramovem profilu, ki ga upravlja nočni klub Aftermath, je bilo nekaj dni pred zabavo objavljeno vabilo na nepozaben žur, na katerem se bo pojavil tudi pevec, ki je že leta 2007 zaslovel s skladbo Can't help but wait. To pa je samo dokaz več, da se je zdravje ogrožajoč dogodek tudi zgodil. Preiskovalni agenti so v klub prispeli pred pol deseto uro zvečer in ugotovili hude kršitve pravil in smernic glede ravnanja v času pandemije, saj se je zabave udeležilo približno 500 ljudi. ''V prostoru je vladala izjemna gneča, polna sta bila plesišče in območje pod odrom, kot tudi bar in omizja, obiskovalci niso upoštevali priporočene razdalje, med njimi ni bilo fizičnih ovir. Ljudje so se prosto sprehajali, si delili alkoholne pijače, pili iz istih flaš, ki so krožile med skupinami,''so zapisali v poročilu.