Pevec uspešnice Danza Kuduro sporočil, da preboleva raka

Don Omar se bori z rakom. Pevec, najbolj poznan po uspešnici Danza Kuduro, ki je pred približno 14 leti obnorela svet, je na družbenih omrežjih objavil novico, da je zbolel za to zahrbtno boleznijo, obenem pa razkril, da je že začel z zdravljenjem.

"Danes imam raka, a jutri ga ne bom imel več," je v ponedeljek zapisal 46-letnik ob fotografiji svoje roke, stisnjene v pest, na kateri je bolniška zapestnica. Z objavo je razkril, da je začel zdravljenje v bolnišnici Orlando Health na Floridi. "Sporočila podpore so dobrodošla," je še pripisal in oboževalcem sporočil, da se kmalu spet vidijo. V komentarjih so mu številni sledilci zaželeli čim hitrejše okrevanje.

Le dan kasneje se je zvezdnik javil iz bolnišnice in svojim oboževalcem sporočil, da je operacija uspela. "Danes sem se zbudil brez raka in hvaležen. Hvala za dobre želje, molitve in na tisoče sporočil. Moja operacija je bila uspešna in zdaj moram okrevati," je zapisal in objavil svojo fotografijo.

