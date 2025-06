Pevec uspešnice Take On Me ima Parkinsonovo bolezen

Pevec skupine A-ha, ki je najbolj znana po uspešnici Take On Me, ima Parkinsonovo bolezen. Norveška skupina je novico sporočila na svoji spletni strani, kjer je objavila članek, ki ga je napisal avtor njihove biografije Jan Omdahl, v njem pa je zapisal, da je Morten Harket že dvakrat prestal možgansko operacijo.

OGLAS

Pevec norveške skupine A-ha, Morten Harket, ima Parkinsonovo bolezen. 65-letnik je dejal, da ni imel težav s sprejemanjem diagnoze, prestal pa je že dve operaciji na možganih in za zdaj dobro obvladuje bolezen. Skupina je najbolj znana po uspešnici Take On Me, s katero je dobila širšo prepoznavnost v 80. letih prejšnjega stoletja.

Morten Harket ima Parkinsonovo bolezen. FOTO: Profimedia icon-expand

"Sčasoma sem si vzel k srcu odnos svojega 94-letnega očeta do načina, kako se organizem postopoma predaja: 'Uporabljam, kar deluje'," je povedal 65-letni pevec, Jan Omdahl, ki je napisal biografijo skupine z naslovom The Swing of Things, pa je v članku zapisal: "Poznate ga kot ikoničnega pevca skupine A-ha, božansko nadarjenega vokalista, nejevoljnega pop zvezdnika, samostojnega umetnika, pisca besedil, ekscentričnega misleca, očeta petih otrok in dedka dveh vnukov, a v zadnjih letih je Morten Harket postal človek, ki bije bitko z lastnim telesom."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"To ni novica, ki bi si jo kdor koli želel razkriti svetu, a je tukaj: Morten ima Parkinsonovo bolezen," je zapisal in nadaljeval, da se je pevec z boleznijo boril v zasebnosti. "Del mene si je želel razkriti novico. Zame spoprijemenje z diagnozo ni bila težava, ustavila sta me potreba po miru in tišina, da sem lahko delal. Trudim se, da se mi celotni sistem ne upre. Težko je najti ravnotežje med jemanjem zdravila in spopadanjem s stranskimi učinki, ki ga ima," je pisatelju zaupal pevec.

Omdahl je v članku izpostavil, da zdravila in operativni posegi, ki jih je prestal v ZDA, pomagajo pri pevčevem obvladovanju simptomov bolezni, a bo moral s to živeti do konca življenja. Kljub temu, da še vedno vozi avtomobil, pa Harket ni več tako prepričan, da bo lahko še pel. "Težave z mojim glasom predstavljajo negotovo prihodnost v moji kreativni karieri," je pevčeve besede citiral pisatelj. Dodal je, da Herket na dobre dneve simptomov bolezni ne kaže, kljub temu pa mora skrbno slediti urniku jemanja zdravil, spanja, uravnavati krvni tlak in lastno miselnost. Pevec je ob tem oboževalce pozval, naj ne skrbijo zanj: "Svojo energijo posvetite reševanju pravih težav, saj zame dobro skrbijo."