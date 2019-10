Pevec v invalidskem vozičku videti zelo šibek

Phil Collins, nekdanji bobnar in pevec pri skupini Genesis ter kot samostojni glasbenik velja za enega najbolj uspešnih umetnikov v zgodovini glasbe. V zasedbi Genesis je ustvaril uspešnice, kot so No Son Of Mine, Jesus He Knows Me, I Can't Dance, Tell Me Why in Hold On My Heart. V samostojni karieri pa je bil svetovno uspešen z albumi kot so Hello, I Must Be Going inNo Jacket Required. Na radiu tako še vedno odmevajo uspešnice, kot soIn the Air Tonight, One More Night, Another Day in Paradise in You'll Be in My Heart.