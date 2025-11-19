Svetli način
Tuja scena

Pevec vendarle osumljenec za smrt razkosane najstnice

Los Angeles, 19. 11. 2025 18.17 | Posodobljeno pred 1 uro

K.Z.
Pevec D4vd je osumljenec za smrt najstnice Celeste Rivas, katere razkosano truplo so konec septembra našli v njegovem avtomobilu. To so za TMZ in NBC4 Investigates potrdili tudi viri blizu losangeleške policije, kar pa njihov tiskovni predstavnik ni ovrgel niti potrdil.

Viri blizu losangeleške policije, ki imajo konkretne informacije, so za NBC4 Investigates povedali, da D4vd z organi oblasti ni sodeloval, 15-letna Celeste Rivas pa je najverjetneje umrla že spomladi, pevec pa naj bi sodeloval pri razkosanju njenega trupla in se ga tudi skušal znebiti. Kot poroča TMZ, naj bi policija najstničino smrt obravnavala kot umor, podrobnosti njene smrti pa še preiskujejo.

D4vd in Celeste Rivas
D4vd in Celeste Rivas FOTO: Profimedia

Kot so še razkrili viri, je policija med preiskavo ugotovila, da je pevec nekega večera pozno spomladi odpotoval na oddaljeno območje Santa Barbare, kjer je ostal več ur. Zakaj organi oblasti preiskujejo njegov izlet, ni pojasnjeno, informacij pa naj ne bi dodatno preverjali.

Najstnico so kot pogrešano prijavili 5. aprila 2024, njeno razkosano truplo pa so v pevčevem zapuščenem avtomobilu našli 8. septembra, ko so mimoidoči na parkirišču zaznali sumljiv vonj, ki je prihajal iz Tesle, ki je bila registrirana na 20-letnikovo ime. Ko je policija vdrla v avtomobil, so v vreči za smeti našli dekletove posmrtne ostanke. Pevec je bil takrat v Minneapolisu na turneji, ki pa je bila nato odpovedana.

pevec d4vd truplo najstnica osumljenec
