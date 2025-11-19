Pevec vendarle osumljenec za smrt razkosane najstnice

Viri blizu losangeleške policije, ki imajo konkretne informacije, so za NBC4 Investigates povedali, da D4vd z organi oblasti ni sodeloval, 15-letna Celeste Rivas pa je najverjetneje umrla že spomladi, pevec pa naj bi sodeloval pri razkosanju njenega trupla in se ga tudi skušal znebiti. Kot poroča TMZ, naj bi policija najstničino smrt obravnavala kot umor, podrobnosti njene smrti pa še preiskujejo.
Kot so še razkrili viri, je policija med preiskavo ugotovila, da je pevec nekega večera pozno spomladi odpotoval na oddaljeno območje Santa Barbare, kjer je ostal več ur. Zakaj organi oblasti preiskujejo njegov izlet, ni pojasnjeno, informacij pa naj ne bi dodatno preverjali.
Najstnico so kot pogrešano prijavili 5. aprila 2024, njeno razkosano truplo pa so v pevčevem zapuščenem avtomobilu našli 8. septembra, ko so mimoidoči na parkirišču zaznali sumljiv vonj, ki je prihajal iz Tesle, ki je bila registrirana na 20-letnikovo ime. Ko je policija vdrla v avtomobil, so v vreči za smeti našli dekletove posmrtne ostanke. Pevec je bil takrat v Minneapolisu na turneji, ki pa je bila nato odpovedana.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.