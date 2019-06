Pevec zasedbe Megadeth se bori z rakom v grlu

Megadeth je svetovno znana ameriška thrash metal skupina, ustanovil jo je vokalist in kitarist Dave Mustaine leta 1983, ko je odšel iz prav tako priznane zasedbe Metallica. Hitro so si našli svoje oboževalce, delali na svojem prepoznavnem zvoku in vsak izmed njihovih začetnih albumov je posegel vsaj po zlati nakladi. Tako so si čez leta delovanja utrdili status enega najbolj kultnih zasedb svoje generacije.

Zdaj pa je oboževalce zasedbe udarila grda novica. Mustaine je na svojem Facebook profilu zapisal, da je zbolel za rakom v grlu: "Diagnosticirali so mi raka v grlu. To je zagotovo nekaj, kar moram spoštovati in se s tem takoj soočiti – a za mano je že veliko soočenj. Z zdravniki sodelujem, odločili smo se za zdravljenje, ki ima 90 odstotkov uspešnosti. Zdravljenje sem že začel," je potolažil oboževalce. Hkrati se je opravičil, ker mora odpovedati koncerte ter dodal, da s fanti že delajo na novem materialu, ki bo sledil albumu Dystopia (2016).