Pevec zasedbe Metallica znova na zdravljenju

Kar nekaj oboževalcev zasedbe Metallica se šali, da je imela skupina dve obdobji – eno, ko je pevec James Hetfieldpopival (do vključno albuma Reload), in drugo, ko se je šel na zdravljenje in prenehal piti. Zvezdnik nikoli ni skrival dejstva, da je imel težave z alkoholom in o tem večkrat govoril.

V najhujših časih popivanja, in to cele zasedbe, se jih je prijel celo vzdevek Alcoholica. Kasneje je Hetfield dejal, se je oznaka Alcoholica "iz zabave spremenila v uničenje: začela nas je prevzemati". Hetfield je ob izdaji album St. Anger 'rešil' bend, ljubezensko življenje in verjetno tudi lastno življenje, ko je šel na zdravljenje odvisnosti od alkohola in drugih odvisnosti.

"Vedno me mika, da bi se spet predal alkoholu. Dolgo sem pil in bil odvisnik. Skušnjava v meni se prebudi sama od sebe in zelo težko se je boriti proti njej. Nikoli ne bom popolnoma ozdravljen alkoholik. To je moja največja težava, s katero se bom boril celo življenje," je dejal ob neki priložnosti.

Zadnja leta je bilo videti, da je pevec premagal svoje demone. Zdaj pa je odjeknila novica, da se znova zdravi. Novico o tem je zasedba zapisala na Twitterju, in to ravno pred turnejo po Avstraliji: "Resnično nam je žal za to sporočilo, toda moramo preložiti našo prihajajočo turnejo po Avstraliji in Novi Zelandiji." Tvit so podpisali člani zasedbe ter dodali, da se "James že vrsto let bori z odvisnostjo, zdaj pa se je na žalost znova moral vključiti v program zdravljenja."

Pevec je imel zelo težko otroštvo. Starši so njega in ostale sorojence vzgajali v zelo strogem duhu vere. Tako se je njegovo zgodnje otroštvo vrtelo le okrog vere, kar ga je močno zaznamovalo. Pri 13 letih je družino zapustil oče, mami pa se je poslabšalo zdravstveno stanje. Zbolela je za rakom, vendar je zaradi vere odklanjala kakršno koli zdravniško pomoč. Umrla je, ko je imel James 16 let. Po maturi je svetovni zvezdnik začel delati kot hišnik v lokalni srednji šoli in v tovarni nalepk.