Pevec zasedbe Parni Valjak padel z odra in se poškodoval

Koncert skupine Parni Valjak se v Dubrovniku ni odvil po načrtih. "Na žalost se je naš Igor med sinočnjim koncertom v Dubrovniku ponesrečil in si izpahnil ramo. Na srečo ni bilo nič zlomljeno, takoj so mu zagotovili zdravniško pomoč. Hvala za vso podporo in razumevanje. Igor se počuti bolje in je na poti k hitremu okrevanju," so po nezgodi na nedeljskem koncertu zapisali člani zasedbe.

Pevec Igor Drvenkar, ki je nasledil pokojnega Akija Rahimovskega, se je oglasil tudi na lastnem Facebook profilu, kjer je v daljšem zapisu izrazil hvaležnost za dobre želje oboževalcev in pojasnil, da je do nezgode prišlo, ko je stopil na platno, ki je zaradi močnega vetra ležalo na tleh in bilo videti kot del odra.

Pod fotografijo z zdravniškim osebjem je sporočil, da so mu izpahnjeno ramo postavili na pravo mesto in da ga sedaj čaka okrevanje. Na istem družbenem omrežju so se sicer oglasili tudi organizatorji, ki so nesrečni dogodek potrdili in oboževalce pomirili, da se frontman zasedbe kljub poškodbi počuti dobro.